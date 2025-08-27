27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Karşıyaka'da potada teknik heyete yabancı takviye

Karşıyaka, yeni sezonda yardımcı antrenörlüğe Sırp çalıştırıcı Milos Obranovic'i getirdi.

calendar 27 Ağustos 2025 13:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi 6'sı yabancı 10 transferle kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen Karşıyaka teknik heyete de yabancı takviye yaptı.

Geçen hafta takımda yıllardır görev alan yardımcı antrenör Sinan Aksoylar ve teknik kadrodan iki isimle yollarını ayıran Kaf-Kaf, antrenör Faruk Beşok'un yardımcılığı görevine Milos Obranovic'i getirdi.

37 yaşındaki Sırp çalıştırıcı daha önce Kızılyıldız, Darüşşafaka, Banvit gibi takımlarda görev alıp, son sezonu BK Jahorina'da tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
