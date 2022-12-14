Karşıyaka: 'Artık kazanma vaktimiz geldi'

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 3 maçtır galibiyete hasret kalarak lider Yeni Mersin İdmanyurdu'yla arasındaki 8 puanlık farkı kapatamayan Karşıyaka, bu hafta Entegre Solar Elazığspor'u mağlup edip devreyi mutlu bitirmeyi planlıyor.



Grupta ilk yarının son haftasına 28 puanla Play-Off hattında 5'inci sırada giren yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Selahaddin Dinçel, "Öne geçip uzun süre önde götürdüğümüz Kütahyaspor deplasmanında galibiyeti son dakikalarda kaçırarak sahadan beraberlikle ayrıldık. Artık kazanma vaktimiz geldi. Bu hafta Elazığspor'u yenerek devreyi iyi bitirmeyi istiyoruz. İç sahada taraftarımızla 3 puanı alacağız" dedi.



İkinci yarı öncesinde Antalya'ya kampa gitmeyip tesislerde çalışacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Devre arası kısa bir dönem olacak. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki şartlarımız gerçekten çok iyi. Antalya'da Ocak ayında şiddetli yağışlar nedeniyle antrenman ve özel maçlara elverişsiz durum oluşabiliyor. Kampa gitmeyip tesislerde kamp yapacağız. İkinci yarıya çok iyi bir hazırlık dönemiyle başlaşacağız" diye konuştu.



Futbolculara verilecek devre arası izninin ardından 23 Aralık'ta tekrar topbaşı yapacaklarını dile getiren Dinçel, iç ve dış transferle ilgili şu an için bir hazırlık yapmadıklarını belirtip, Elazığspor maçından sonra futbol şube yönetimiyle transferi masaya yatıracaklarını söyledi.





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