Kareem Abdul-Jabbar, Lakers üyeleriyle Zoom'da görüştü!

Los Angeles Lakers efsanesi Kareem Abdul-Jabbar'ın, bir Zoom konferansında Lakers organizasyonunun üyeleriyle George Floyd'un ölümünü ve son dokuz gün boyunca ülke çapında gerçekleşen protesto dalgasını tartışmak için konuştuğu açıklandı.



Kareem'in ırksal adaletsizlikle ilgili uzun bir kavga ve yazarlık geçmişi bulunuyor ve bilgeliğinin bir kısmını da eski NBA ekibiyle paylaşmaya karar verdiği görüldü.



Abdul-Jabbar, kişisel deneyimlerini ve Lakers'ın daha büyük Los Angeles topluluğunda nasıl olumlu bir etki yaratabileceğini tartışırken, Los Angeles Times ile görüşme hakkında konuşan insanlara göre, görüşmede beklendiği bir şekilde saygı uyandıran bir duruş sergiledi. Abdul-Jabbar'a, 1960'larda ve 1970'lerde ırksal adaletsizlik meseleleriyle nasıl başa çıktığıyla ilgili görüşmede "birçok harika soru" sorulduğu açıklandı. Abdul-Jabbar, Muhammed Ali'nin 1967'de Cleveland'da orduya katılmayı reddetmesini destekleyen, önde gelen siyahi sporculardan biriydi.



Son günlerde de dahil olmak üzere sosyal ve ırksal meseleler hakkındaki görüşlerini ifade etmek için platformunu sık sık yıldız basketbol oyuncusu olarak kullanan LeBron James'in, görüşmede öne çıkan sesler arasında olduğu bildirildi. James, Cleveland'daki bu toplantıda Jim Brown, Bill Russell, Ali ve diğerlerinin yanında genç Abdul-Jabbar'ın resimlerini görme konusundaki hayranlığını paylaştı.



Bir kaynak, Times gazetesine, "Lakers, oyuncularının seslerini duyurmak için harika bir iş çıkardı. Lakers neler olduğunu anlıyor. Her zaman topluluklarına yardım etmekle ilgilendiler ve kendileriyle diğer spor takımlarına en çok ihtiyaç duyulduğunda bile hiç durmadılar." şeklinde konuştu.



Abdul-Jabbar, Los Angeles Times'a, Amerika'da devam etmekte olan ırksal çekişme ve eşit haklar mücadelesinin arkasındaki tarihsel bağlam hakkında, geçtiğimiz Cumartesi çarpıcı bir eser yazmıştı.



