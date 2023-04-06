Karagümrüklü Baniya'ya büyük talipler!

Fatih Karagümrük'ün İtalya doğumlu Türk stoperi Rayyan Baniya'ya Roma ve Torino talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Karagümrüklü Baniya'ya büyük talipler!
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06 Nisan 2023 16:49
Roma ve Torino, VavaCars Fath Karagümrük'ün Türk stoperi Rayyan Baniya için devreye girdi.

Modena altyapısından yetişen ve ardından Hellas Verona'ya transfer olan Baniya, 2021 yazında bedelsiz olarak Karagümrük'e transfer olmuştu.

Andrea Pirlo döneminde Karagümrük'ün değişmez stoperi haline gelen Baniya, haberin detayında Roberto Mancini tarafından İtalya Milli Takımı için takip edildiği de vurgulandı.

BANIYA'NIN FİYATI: 5-6 MİLYON EURO

TuttoSport'ta yer alan habere göre; Roma ve Torino, Baniya için Karagümrük ile temasa geçti. Karagümrük'ün Baniya için 5-6 milyon euro aralığında bir fiyat belirlediği ve transferin bu ücret üzerinden gelişeceği kaydedildi.

ANNESİ TÜRK, BABASI BENİNLİ

Annesi Türk, babası Beninli, kendisi Bologna doğumlu olan Rayyan Baniya, Türk Milli Takımı'ndan teklif gelmesi durumunda oynayabileceğini belirtmişti. Baniya, henüz bir Milli Takım tercihinde bulunmadı.

1.94 boyundaki Baniya, bu sezon Süper Lig'de 17 maça çıkarken 2 gol attı.

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