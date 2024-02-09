Karagümrük evinde Pendikspor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabakada ilk düdük, saat 16.00'da çalacak.Ligin geride kalan bölümde altışar galibiyet ve beraberlik ile 12 yenilgi yaşayan kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 24 puanla haftaya 17. sırada girdi.Pendikspor ise 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgiyle 26 puan topladı. Kırmızı-beyazlı takım, 24. haftayı Fatih Karagümrük'ün bir basamak üstünde 16. tamamladı.İki takım arasında Pendikspor'un ev sahipliğinde ligin ilk yarısında yapılan maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.