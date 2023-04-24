Kalidou Koulibaly'den Juventus'a: 'Beni alın!'

Chelsea'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly, transfer için Juventus'a haber yolladı.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; sezon başında 38 milyon euro bonservis karşılığında Napoli'den Chelsea'ye transfer olan Koulibaly, İngiltere hayatına adapte olamadı ve kulüpte mutsuz. Bunu kulüp yönetimine de ileten Koulibaly, ayrılma talebini dile getirdi.



Juventus'a haber yollayan Koulibaly, 10 milyon euro olan maaşını da 7 milyon euro'ya indireceğini iletti.



Juventus'un henüz Chelsea ile temas kurmadığı ancak teknik direktör Allegri'nin de bu transfere onay verdiğinin altı çizildi.



31 yaşındaki stoper, 8 sene Napoli forması giymişti. Koulibaly, bu sezon Chelsea formasıyla 31 resmi maçta oynadı.





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