Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon oynanan maçların ardından sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
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21 Mart 2024 00:14
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon oynanan maçların ardından sona erdi.

Ligde 30. ve son hafta maçları tamamlanırken, play-off oynamaya hak kazanan ekipler de belli oldu.

15 takımlı ligde 28 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding zirvede yer alırken, onu 20 galibiyet ve 8 mağlubiyetle Beşiktaş BOA izledi.

OGM Ormanspor 19 galibiyet ve 9 mağlubiyetle ligi 3. sırada tamamlarken, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor aynı galibiyet sayısıyla 4'üncülüğü elde etti.

Galatasaray Çağdağ Faktoring, ligi 5. sırada tamamlarken, ÇBK Mersin 6'ncılığa yerleşti. Nesibe Aydın 7. sırayı alırken, ligi ilk 8 içinde bitiren ve play-off'a kalan son ekip BOTAŞ oldu.

Bu sıralamaya göre eşleşmeler ise şöyle oluştu:

Fenerbahçe Alagöz Holding-BOTAŞ

Beşiktaş BOA-Nesibe Aydın

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray Çağdağ Faktoring

OGM Ormanspor-ÇBK Mersin

 
 
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