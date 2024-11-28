Kadın voleybolunda derbi heyecanı: Galatasaray-Beşiktaş

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 11. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında 1 Aralık Pazar günü saat 17:00'de Galatasaray Daikin-Beşiktaş derbisi oynanacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
- Vodafone Sultanlar Ligi
29 Kasım Cuma:
14.00 Aras Kargo-Nilüfer Belediyespor Eker (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
30 Kasım Cumartesi:
13.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit (Aksaray)
15.00 Zeren Spor-Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)
18.00 Bahçelievler Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Hasan Doğan)
18.30 Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
1 Aralık Pazar:
14.00 VakıfBank-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Vakıfbank)
17.00 Galatasaray Daikin-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)
- SMS Grup Efeler Ligi
30 Kasım Cumartesi:
18.00 Altekma-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)
1 Aralık Pazar:
13.00 TÜRŞAD-Rams Global Cizre Belediyespor (Adilcevaz)
13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Akkuş)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
14.00 İstanbul Gençlikspor-Arkas Spor (Şehit Mustafa Özel)
18.00 Halkbank-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
NOT: On Hotels Alanya Belediyespor-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında 1 Aralık Pazar günü saat 17:00'de Galatasaray Daikin-Beşiktaş derbisi oynanacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
- Vodafone Sultanlar Ligi
29 Kasım Cuma:
14.00 Aras Kargo-Nilüfer Belediyespor Eker (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
30 Kasım Cumartesi:
13.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit (Aksaray)
15.00 Zeren Spor-Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)
18.00 Bahçelievler Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Hasan Doğan)
18.30 Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
1 Aralık Pazar:
14.00 VakıfBank-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Vakıfbank)
17.00 Galatasaray Daikin-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)
- SMS Grup Efeler Ligi
30 Kasım Cumartesi:
18.00 Altekma-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)
1 Aralık Pazar:
13.00 TÜRŞAD-Rams Global Cizre Belediyespor (Adilcevaz)
13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Akkuş)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
14.00 İstanbul Gençlikspor-Arkas Spor (Şehit Mustafa Özel)
18.00 Halkbank-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
NOT: On Hotels Alanya Belediyespor-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.