Kadın Kriket Milli Takımı kadrosu belli oldu

Kriket kadın milli takım kadrosu açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Kadın Kriket Milli Takımı kadrosu belli oldu
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27 Mayıs 2023 15:29
Gelişmekte Olan Spor Dalları Federasyonu bünyesindeki kriket branşında kadın milli takım kadrosu açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre ICC Büyük Kadın T20 Kriket Dünya Kupası Avrupa 2. Lig Elemeleri'nde mücadele edecek Kadın Kriket Milli Takımı'nda 16 sporcu yer aldı.

Milli takım kadrosu bulunan sporcular şunlar:

Burcu Taylan, Gülce Cengiz, Kübra Canavarcı, Özlem Eşsiz, Merve Sert, Hatice Okçu, Yaprak Pelin Karadoğan, Rumeysa Alp, Gülhatun Keleş, Göksu Ayan, Ezgi Nur Kılıç, Havva Özcan Karaduman, Rabia Şahan, Duygu Tekyıldırım, Sıla Yıldırım, Tuğçe Güneş.

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