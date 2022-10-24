Kadın Futbol Süper Ligi'nde haftanın sonuçları!

Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci hafta, ertelenen bir müsabaka dışında tamamlandı.
A Grubu'ndaki Fatih Vatanspor-Dudullu maçı tehir edildi.
Ligde A Grubu ve B Grubu'nda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Karadeniz Ereğli Belediyespor-ALG Spor: 0-4
Beşiktaş Vodafone-Hakkarigücüspor: 2-2
Hatayspor-Altay: 3-1
B Grubu:
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Ataşehir Belediyespor: 7-2
Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi: 2-3
Trabzonspor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 0-3
Kireçburnu-Amed Sportif Faaliyetler: 1-9
Konak Belediyespor-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 4-0
A Grubu'ndaki Fatih Vatanspor-Dudullu maçı tehir edildi.
Ligde A Grubu ve B Grubu'nda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Karadeniz Ereğli Belediyespor-ALG Spor: 0-4
Beşiktaş Vodafone-Hakkarigücüspor: 2-2
Hatayspor-Altay: 3-1
B Grubu:
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Ataşehir Belediyespor: 7-2
Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi: 2-3
Trabzonspor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 0-3
Kireçburnu-Amed Sportif Faaliyetler: 1-9
Konak Belediyespor-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 4-0
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