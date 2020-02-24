Kadıköy'e damga vuran o an; Ali Koç!

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 kaybettiği maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com
Kadıköy'e damga vuran o an; Ali Koç!
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23 Şubat 2020 21:45
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıllık galibiyet hasretine son verdiği maçın ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a tepki gösterildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tribünden kendisine gösterilen tepkiden sonra protokol tribününden aşağıya atladı. Başkan Koç'un girdiği Fenerium Alt tribününde arbede yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratlar yaptı. Ali Koç, taraftarlar ile arasındaki gerginliği sonlandırmak için kendisine fiziksel temasta bulunan yakınlarına, "İtip kakmayın beni" şeklinde tepki gösterdi. 

Stat dışındaki taraftarlar, başkan Ali Koç'u tezahüratlarla istifaya davet etti. Ali Koç için taraftarlar "Ali Koç gelecek, bize hesap verecek" şeklinde tezahüratta bulundu. Taraftarlar, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlar yaptı.










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