Kadıköy yine tıklım tıklım dolacak

Fenerbahçeli taraftarlar, müthiş bir form yakalayan takımlarını Giresunspor maçında da yalnız bırakmayacak.



Yönetimin satışa sunduğu tüm biletler tükendi. Kombine sahiplerinin de maça gelmesi halinde tribünlerde 45 bine yakın Fenerbahçe taraftarı olması bekleniyor. Ayrıca Giresunsporlu futbolseverler de maça büyük ilgi gösterdi, konuk takım için ayrılan biletlerin de hepsi satıldı.



Fenerbahçe, bu sezon iç sahada oynadığı tüm maçları kapalı gişe oynadı.

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