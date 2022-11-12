Kadıköy yine tıklım tıklım dolacak

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 14. haftasında evinde Giresunspor'u ağırlayacağı maç öncesi tüm biletler tükendi.

, Fotoğraf; AA
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Kadıköy yine tıklım tıklım dolacak
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12 Kasım 2022 14:02
Fenerbahçeli taraftarlar, müthiş bir form yakalayan takımlarını Giresunspor maçında da yalnız bırakmayacak.

Yönetimin satışa sunduğu tüm biletler tükendi. Kombine sahiplerinin de maça gelmesi halinde tribünlerde 45 bine yakın Fenerbahçe taraftarı olması bekleniyor. Ayrıca Giresunsporlu futbolseverler de maça büyük ilgi gösterdi, konuk takım için ayrılan biletlerin de hepsi satıldı.

Fenerbahçe, bu sezon iç sahada oynadığı tüm maçları kapalı gişe oynadı.
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