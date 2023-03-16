Kadıköy'de sahaya yabancı madde!

Fenerbahçe'nin, Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahaya yabancı madde atıldı.
55. dakikada sahaya atılan yabancı maddelerden biri, Sevilla kalecisi Dmitrovic'e isabet etti. Dmitrovic sakatlık yaşarken, oyun da bu dakikalarda durdu.
Yaklaşık 5 dakikalık duraklamanın ardından oyun yeniden başladı.
55. dakikada sahaya atılan yabancı maddelerden biri, Sevilla kalecisi Dmitrovic'e isabet etti. Dmitrovic sakatlık yaşarken, oyun da bu dakikalarda durdu.
Yaklaşık 5 dakikalık duraklamanın ardından oyun yeniden başladı.
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