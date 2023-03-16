Kadıköy'de sahaya yabancı madde!

Fenerbahçeli taraftarlar, Sevilla karşılaşmasının ikinci yarısında sahaya yabancı madde attı. Sevilla kalecisi Dmitrovic, atılan yabancı maddelerden birinin kendisine isabet etmesi sonrası sakatlık yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de sahaya yabancı madde!
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16 Mart 2023 22:09
Fenerbahçe'nin, Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahaya yabancı madde atıldı.

55. dakikada sahaya atılan yabancı maddelerden biri, Sevilla kalecisi Dmitrovic'e isabet etti. Dmitrovic sakatlık yaşarken, oyun da bu dakikalarda durdu.

Yaklaşık 5 dakikalık duraklamanın ardından oyun yeniden başladı.

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