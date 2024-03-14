Kaan Ayhan yine fedakarlığa hazır

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi milli oyuncu Kaan Ayhan konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Kaan Ayhan yine fedakarlığa hazır
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14 Mart 2024 09:37
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi milli oyuncu Kaan Ayhan konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı.

FEDAKARLIĞA HAZIR

Sakatlığı nedeniyle Rizespor maçının 23. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Kaan Ayhan, Kasımpaşa deplasmanı öncesi de fedakarlığa hazır olduğunu teknik ekibe bildirdi.

OKAN BURUK ÇOK MEMNUN

Hocası Okan Buruk'la bir görüşme yapan tecrübeli savunmacı, pazar günü oynamak istediğini söyledi. Buruk, bir süredir ağrılarına rağmen oynayan ve tedavisini yaz dönemine bırakan Kaan'ın bu tavrından çok memnun. İdmanlara da katılan Kaan Ayhan'ın oynayıp oynamayacağına ise maç günü karar verilecek.


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