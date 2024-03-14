Kaan Ayhan yine fedakarlığa hazır

Hocası Okan Buruk'la bir görüşme yapan tecrübeli savunmacı, pazar günü oynamak istediğini söyledi. Buruk, bir süredir ağrılarına rağmen oynayan ve tedavisini yaz dönemine bırakan Kaan'ın bu tavrından çok memnun. İdmanlara da katılan Kaan Ayhan'ın oynayıp oynamayacağına ise maç günü karar verilecek.







Galatasaray 'da Kasımpaşa maçı öncesi milli oyuncu Kaan Ayhan konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı.Sakatlığı nedeniyle Rizespor maçının 23. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Kaan Ayhan, Kasımpaşa deplasmanı öncesi de fedakarlığa hazır olduğunu teknik ekibe bildirdi.