Kaan Ayhan için tedavi zamanı

Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Kaan Ayhan, kupadaki Bandırmaspor maçında riske edilmeyecek. Milli futbolcu, birkaç gün boyunca tedavi olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Kaan Ayhan için tedavi zamanı
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05 Şubat 2024 10:24
Galatasaray'da kasığından ufak bir sakatlık yaşadığı öğrenilen Kaan Ayhan için kupadaki Bandırmaspor maçında risk alınmayacak.

29 yaşındaki futbolcuya, birkaç gün boyunca tedavi uygulanacak. Böylece yıldız oyuncunun, yaşayabileceği sakatlıkların önüne geçilmiş olacak.

Galatasaray'da bu sezon 32 maçta sahaya çıkan Kaan Ayhan, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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