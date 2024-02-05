Kaan Ayhan için tedavi zamanı

Galatasaray'da kasığından ufak bir sakatlık yaşadığı öğrenilen Kaan Ayhan için kupadaki Bandırmaspor maçında risk alınmayacak.
29 yaşındaki futbolcuya, birkaç gün boyunca tedavi uygulanacak. Böylece yıldız oyuncunun, yaşayabileceği sakatlıkların önüne geçilmiş olacak.
Galatasaray'da bu sezon 32 maçta sahaya çıkan Kaan Ayhan, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
29 yaşındaki futbolcuya, birkaç gün boyunca tedavi uygulanacak. Böylece yıldız oyuncunun, yaşayabileceği sakatlıkların önüne geçilmiş olacak.
Galatasaray'da bu sezon 32 maçta sahaya çıkan Kaan Ayhan, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.