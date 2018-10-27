İtalya Ligi'nde 10. hafta maçında Empoli ile Juventus karşılaştı. Carlo Castellani Stadı'nda oynanan maçta Juventus zorlanmasına rağman 2-1'lik skorla galibiyete ulaşmayı başardı.
Empoli'nin golünü 28. dakikada Francesco Caputo kaydetti. Juventus'un golleri 54 (penaltı) ve 70. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi.
Böylece Juventus'un Real Madrid'den transferi Cristiano Ronaldo, siyah-beyazlı takımın formasıyla 12 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Bu galibiyetin ardından lider Juventus puanını 28'e yükseltti. 18. sırada yer alan Empoli 6 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Juventus, Cagliari'yi ağırlayacak. Empoli, Napoli'ye konuk olacak.
JUVENTUS EN İYİ BAŞLANGIÇ REKORUNU EGALE ETTİ
Juventus, Empoli galibiyetinin ardından 2012-23'teki 28 puanlık en iyi başlangıcını yakaladı. Şampiyonlar Ligi maçları ile birlikte, Real Madrid'in 10 haftalık süreçte en iyi sezonu yaşandı.
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Empoli'nin golünü 28. dakikada Francesco Caputo kaydetti. Juventus'un golleri 54 (penaltı) ve 70. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi.
Böylece Juventus'un Real Madrid'den transferi Cristiano Ronaldo, siyah-beyazlı takımın formasıyla 12 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Bu galibiyetin ardından lider Juventus puanını 28'e yükseltti. 18. sırada yer alan Empoli 6 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Juventus, Cagliari'yi ağırlayacak. Empoli, Napoli'ye konuk olacak.
JUVENTUS EN İYİ BAŞLANGIÇ REKORUNU EGALE ETTİ
Juventus, Empoli galibiyetinin ardından 2012-23'teki 28 puanlık en iyi başlangıcını yakaladı. Şampiyonlar Ligi maçları ile birlikte, Real Madrid'in 10 haftalık süreçte en iyi sezonu yaşandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın