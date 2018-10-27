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Juventus'un takılmasına Ronaldo izin vermedi

İtalya Ligi'nde Empoli deplasmanında kolay bir galibiyet almayı düşünürken, büyük sıkıntılar yaşadı. Ancak sahneye çıkan Cristiano Ronaldo penaltı ve ceza sahası dışından attığı golle Juventus'u güldürdü.

Kaynak: Sporx.com
Juventus'un takılmasına Ronaldo izin vermedi
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27 Ekim 2018 20:55
İtalya Ligi'nde 10. hafta maçında Empoli ile Juventus karşılaştı. Carlo Castellani Stadı'nda oynanan maçta Juventus zorlanmasına rağman 2-1'lik skorla galibiyete ulaşmayı başardı.

Empoli'nin golünü 28. dakikada Francesco Caputo kaydetti. Juventus'un golleri 54 (penaltı) ve 70. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Böylece Juventus'un Real Madrid'den transferi Cristiano Ronaldo, siyah-beyazlı takımın formasıyla 12 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Bu galibiyetin ardından lider Juventus puanını 28'e yükseltti. 18. sırada yer alan Empoli 6 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Juventus, Cagliari'yi ağırlayacak. Empoli, Napoli'ye konuk olacak.

JUVENTUS EN İYİ BAŞLANGIÇ REKORUNU EGALE ETTİ

Juventus, Empoli galibiyetinin ardından 2012-23'teki 28 puanlık en iyi başlangıcını yakaladı. Şampiyonlar Ligi maçları ile birlikte, Real Madrid'in 10 haftalık süreçte en iyi sezonu yaşandı.

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