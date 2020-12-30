İtalya Ligi Serie A devi Juventus, devre arası transfer sezonu başlamadan harekete geçti.



Siyah - beyazlılar, Genoa'da yıldızı parlayan 19 yaşındaki Nicolo Rovella'yı kadrosuna katıyor.



İtalyan basınının haberine göre; Juventus, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Nicolo Rovella'yı renklerine bağladı.



Haberde prensip anlaşmasının kısa bir süre içerisinde imzaların atılmasıyla resmiyete döküleceği de belirtildi.



İtalyan orta saha oyuncusu Rovella, bu sezon Genoa formasıyla 8 resmi maçta görev aldı. Gol ya da asist katkısı veremedi.



