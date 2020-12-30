Juventus'tan 19'luk yıldız adayı için 10 milyon euro!

Juventus, devre arası transfer sezonunun açılmasına kısa bir süre kala harekat başlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Juventus'tan 19'luk yıldız adayı için 10 milyon euro!
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30 Aralık 2020 17:43
İtalya Ligi Serie A devi Juventus, devre arası transfer sezonu başlamadan harekete geçti.

Siyah - beyazlılar, Genoa'da yıldızı parlayan 19 yaşındaki Nicolo Rovella'yı kadrosuna katıyor.

İtalyan basınının haberine göre; Juventus, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Nicolo Rovella'yı renklerine bağladı.

Haberde prensip anlaşmasının kısa bir süre içerisinde imzaların atılmasıyla resmiyete döküleceği de belirtildi.

İtalyan orta saha oyuncusu Rovella, bu sezon Genoa formasıyla 8 resmi maçta görev aldı. Gol ya da asist katkısı veremedi.



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