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Juventus'a "şike" semineri

İtalya'da 2006'da şike yaptığı gerekçesiyle şampiyonluğu alınan ve alt lige düşürülen Juventus'a "şike" konusunda seminer verildi.

Kaynak: Sporx.com
Juventus'a 'şike' semineri
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06 Şubat 2019 16:35
Serie A, Juventus Kulübü'nde "şike" konusunda bir seminer verdi ve "şike nedir, hangi durumlar şike sayılır, şike yaparsanız ne olur?" konularında oyuncuları bilgilendirdi. Seminere Juventus'un A takımı ile birlikte genç takımları da katıldı.

Spor hukukçusu Marcello Presilla, futbol dünyasında illegal hareketlerin önüne geçmek için başlatılan bilgilendirme turu kapsamında oyunculara ve teknik heyete sunumda bulundu.

Juventus operasyon sorunlusu Federico Cherubini, seminerin ardından, "Böyle toplantılar saha içindeki adaletin devam etmesini sağlamamız açısından önemli. Futbol dünyasını daha güzel bir çevreye kavuşturmak için özenli davranmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

2006'da İtalya'da patlayan şike skandalı sonrasında yasadışı Juventus, Fiorentina ve Lazio bir alt küme olan Serie B'ye düşürülmüş, Milan'ın ise puanı silinmişti.







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