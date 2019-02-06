Juventus'a 'şike' semineri

Kulübü'nde "şike" konusunda bir seminer verdi ve "şike nedir, hangi durumlar şike sayılır, şike yaparsanız ne olur?" konularında oyuncuları bilgilendirdi. Seminere Juventus'un A takımı ile birlikte genç takımları da katıldı.Spor hukukçusu Marcello Presilla, futbol dünyasında illegal hareketlerin önüne geçmek için başlatılan bilgilendirme turu kapsamında oyunculara ve teknik heyete sunumda bulundu.Juventus operasyon sorunlusu Federico Cherubini, seminerin ardından, "Böyle toplantılar saha içindeki adaletin devam etmesini sağlamamız açısından önemli. Futbol dünyasını daha güzel bir çevreye kavuşturmak için özenli davranmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.2006'da İtalya'da patlayan şike skandalı sonrasında yasadışı Juventus, Fiorentina ve Lazio bir alt küme olan Serie B'ye düşürülmüş, Milan'ın ise puanı silinmişti.