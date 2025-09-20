20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
2-1
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
2-0
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
4-1
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-2
20 Eylül
Udinese-AC Milan
0-015'
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
0-02'
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
2-1
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-2
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
0-03'
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
1-1
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
3-1
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
3-4
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-3
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
1-1
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
0-01'

Juventus, Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı

Serie A'nın 4. haftasında Hellas Verona ile Juventus 1-1 berabere kaldı. Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncular Kenan Yıldız ve Victor Nelsson 90 dakika sahada kaldı.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: juventus.com
Serie A'nın 4. haftasında Hellas Verona sahasında Juventus'u ağırladı.
 
Marc'Antonio Bentegodi Stadı'nda oynanan maç 1-1 bitti.
 
Konuk ekip 19. dakikada Francisco Conceiçao'nun golüyle 1-0 öne geçti.
 
Hellas Verona 44. dakikada Gift Orban'ın penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Takımlar devreye berabere girdi.
 
Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar 1'er puanla sahada ayrıldı.
 
Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakikada sahada kaldı.
 
Hellas Verona'da Galatasaray'dan kiralık olarak gelen Victor Nelsson maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Beşiktaş'tan kiralık olarak gelen Al Musrati yedek kulübesinde forma şansı bekledi ancak bulamadı.
 
Bu sonuçla beraber Hellas Verona maç fazlasıyla 3 puanla 15. sırada yer alırken, Juventus ise maç fazlasıyla 
 
Ligin sonraki haftasında Hellas Verona, deplasmanda Roma ile karşılaşacak. Juventus ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.
