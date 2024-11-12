Juventus'tan Kenan açıklaması: "İnanıyoruz"

Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Juventus'tan Kenan açıklaması: 'İnanıyoruz'
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12 Kasım 2024 18:03
Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, milli futbolcu Kenan Yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı.

Giuntoli, sezon başında 10 numaralı formayı alan Kenan Yıldız'la ilgili, "Kenan Yıldız, henüz 19 yaşında ve çok ağır bir formanın sorumluluğunu aldı. Biraz sabır gerekiyor, bence çok iyi gidiyor. Ona inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Juventus, sezon başında 10 numaralı formayı verdiği Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalamış ve genç futbolcunun kontratını 2029 yılına uzatmıştı.

Inter ile oynanan derbide sonradan oyuna girerek 2 gol atan ve 4-4 biten maça damga vuran isimlerden biri olan genç futbolcu, bu sezon Juventus ile çıktığı 16 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

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