Juventus'tan Fenerbahçe'ye McKennie yanıtı: 15 milyon euro

Juventus, Fenerbahçe'nin ilgilendiğin ABD'li orta saha oyuncusu Weston McKennie için istediği bonservis bedelini belirledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus'tan Fenerbahçe'ye McKennie yanıtı: 15 milyon euro
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29 Haziran 2024 15:53
Juventus, Fenerbahçe'nin ilgilendiğin ABD'li orta saha oyuncusu Weston McKennie için istediği bonservis bedelini belirledi.

Sport Italia'nın haberine göre; Weston McKennie'yi elden çıkartmak isteyen Juventus, Aston Villa'ya olan transferin gerçekleşmemesi sonrası oyuncuyla ilgilenen Fenerbahçe cephesinin iyi bir teklif yapmasını umuyor.

Haberde; Juventus'un McKennie için 15 milyon euro artı bonus maddeler içeren bir teklif beklediği ifade edilirken Fenerbahçe'nin veya McKennie ile ilgilenen diğer kulüplerin böyle bir teklifte bulunmayı düşünmediği ifade edildi.

Buna rağmen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Weston McKennie için yönetimden talepte bulunduğu ve oyuncuyu kadrosunda görmek istediği belirtildi.



38 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 38 resmi maça çıkan Weston McKennie bu karşılaşmalarda 10 asistlik skor katkısı sağladı.

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