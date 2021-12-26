Juventus'ta De Ligt dokunulmaz!

Barcelona, Paris Saint-Germain ve Tottenham'ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Matthijs de Ligt için Juventus kapıları kapattı.



İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; İtalyan ekibinin, şu an takımda en çok maaş alan futbolcu olan Matthijs de Ligt'in transferine kesinlikle izin vermeyeceği aktarıldı.



Torino ekinin, oyuncunun menajeri Mino Raiola'ya da Hollandalı futbolcunun yakın zamanda kulüp değiştrebileceği yönünde yaptığı açıklamalar nedeniyle öfkeli olduğu belirtildi.



Öte yandan basında çıkan haberde; Juventus'un, 75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Hollandalı oyuncunun bonsevis bedelinden 30 milyon euro'nun hala Ajax'a ödenmediği kaydedildi.



Bu sezon Juventus ile tüm kulvarlarda 20 maça çıkan 22 yaşındaki savunma oyuncusu, 1 gol atma başarısı gösterdi.





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