Juventus-Ronaldo davasından sonuç çıkmadı!

Cristiano Ronaldo, Juventus'un kendisine yapması gereken 19.9 milyon euro'luk ödeme için kulübü şikayet etmişti. Tahkim Kurulu'ndan henüz sonuç çıkmazken, son kararın nisan ayında verileceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Juventus-Ronaldo davasından sonuç çıkmadı!
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22 Kasım 2023 16:56
Al Nassr'da forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, eski kulübü Juventus ile davalık oldu.

Sportmediaset'te yer alan habere göre; Ronaldo, Juventus'un 2021 yılında kendisine ödemesi gereken 19,9 milyon euroluk alacağı için Tahkim Kurulu'na başvurdu.

YİNE KARAR ÇIKMADI

İtalya Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, konuyla ilgili ikinci kez toplanırken, görüşmede yine herhangi bir karara varamadı.

SONRAKİ GÖRÜŞME NİSAN 2024'TE

Olayla ilgili duruşmanın devam edeceği ve Nisan 2024'te son kararın verilmesinin beklendiği belirtildi.

Daha önce kurul aracılığıyla taraflar bir toplantı gerçekleştirse de Ronaldo ve Juventus bu toplantıda herhangi bir anlaşmaya varamamışlardı.

JUVENTUS ÖDEME KONUSUNDA RAHAT

Öte yandan haberde Juventus cephesinin Ronaldo ile herhangi bir ek anlaşma imzalanmadığı gerekçesiyle oyuncunun ek ödeme talep etme hakkı olmadığını iddia ettiği yazıldı.

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