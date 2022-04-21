Juventus, İtalya Kupası'nda finalde!

Juventus, Fiorentina'yı 2-0 mağlup ederek İtalya Kupası'nda finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Juventus, İtalya Kupası'nda finalde!
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21 Nisan 2022 00:06
İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Juventus, kendi sahasında Fiorentina'yı ağırladı.

1-0 Juventus'un üstünlüğü ile biten ilk maçın rövanşında oynanan karşılaşmayı Torino ekibi bu kez 2-0 kazandı ve finale yükseldi.

Karşılaşmada Juventus'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Federico Bernardeschi ve 90+4. dakikada Danilo attı.

Juventus'un, finaldeki rakibi ise Milan'ı eleyen Inter. İki takım arasındaki final müsabakası 11 Mayıs'ta oynanacak.

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