İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Juventus, kendi sahasında Fiorentina'yı ağırladı.



1-0 Juventus'un üstünlüğü ile biten ilk maçın rövanşında oynanan karşılaşmayı Torino ekibi bu kez 2-0 kazandı ve finale yükseldi.



Karşılaşmada Juventus'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Federico Bernardeschi ve 90+4. dakikada Danilo attı.



Juventus'un, finaldeki rakibi ise Milan'ı eleyen Inter. İki takım arasındaki final müsabakası 11 Mayıs'ta oynanacak.





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