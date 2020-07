Jürgen Klopp: 'Her şey için saldıracağız!'

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, 30 yıllık şampiyonluk hasretinin sona ermesinin ardından perşembe akşamı Manchester City ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu.



İşte Jürgen Klopp'un açıklamaları:



"Alçakgönüllü ve aç bir şekilde mücadele ettiğimiz müddetçe gelecek sezon da şampiyonluğumuzu tekrarlama ihtimalimiz var. Ancak, rakiplerimiz gerçekten çok kaliteli ve onların da şampiyonluk şansları olacaktır. Bazen gerçekten ligi kazanma şansın yüksek olur ama kazanamayabilirsin. Çünkü, birçok mücadeleden geçiyorsun ve istikrarlı bir şekilde performans göstermen gerekiyor.



Bizim şu an mücadelemiz, her maçını kazanmak zorunda olan 7 kaliteli takıma karşı olacak. Önümüzdeki maçların hepsini kazanmak istiyoruz. Kazanmalıyız. Bunu tüm takım da arzuluyor."



"BİZ HER ŞEY İÇİN SALDIRACAĞIZ"



"Gelecek sezonla ilgili birçok haberi şimdiden yazabilirsiniz. Şampiyonluğu korumak isteyecekler diyebilirsiniz. Biz hiçbir şeyi korumak, savunmak istemiyoruz. Biz kazanabileceğimiz her şey için saldırmak istiyoruz."



"CITY, UNITED VE CHELSEA ÇOK GÜÇLÜ OLACAK"



"Manchester City, gelecek sezon çok güçlü olacak. Bence Manchester United da gelecek sezon şampiyonluk için çok iddialı olacak. Aynı şekilde çok güçlü bir Chelsea bekliyorum. Gelecek sezon bu 3 rakibin, bu sezona göre daha güçlü ve daha istikrarlı olacağını düşünüyorum. Bence bu çok açık bir şekilde görünüyor. Siz de buna şahit olacaksınız.



Manchester City, olağanüstü bir takıma sahip. Manchester United'ın geleceği çok parlak oyuncuları var. Chelsea de böyle ve ayrıca çok ilgi çekici transferler yapıyorlar. Tottenham ve Arsenal de uyumuyor. Hepsi, daha güçlü olmak için planlar yapıyor. Leicester'ı da bu takımlar arasında görmek gerekiyor. İngiltere'de şampiyonluk için hesap yapan çok fazla kulüp var."



"ALKIŞLAYARAK KARŞILAMAK ÇOK HOŞ"



"Burada kazandığım şampiyonluğu, Dortmund ile Pep'in Bayern'ine karşı alınacak bir şampiyonluğa değişir miyim, bilmiyorum. Çünkü, Almanya'da daha önce şampiyonluk kazanmıştım.



Almanya'da şampiyon takımı sahaya çıkarken alkışlayarak karşılamak adeti yoktur. Ancak, bu bir İngiliz geleneğiyse bunu kabul ediyoruz. Bence çok hoş bir jest. Ancak, dürüst olmak gerekirse biz bu maça da kazanmak için çıkacağız. Kutlama dönemi bitti."