Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Jude Bellingham ile ilgili çarpıcı bir detay Ada basınında sıkça konuşulmaya başlandı. Bellingham'ın, Liverpool'un kapısından döndüğü ortaya çıktı.



BELLINGHAM İÇİN 145 MİLYON EURO



Bilindiği üzere Liverpool, Jude Bellingham'ı transfer etmek istiyor. Merseyside ekibinin Manchester United ile de anılan futbolcunun transferi için 145 milyon euro civarında bir bedeli kasasından çıkarması gerekiyor.



10 YIL ÖNCE LIVERPOOL DENEMELERİNE KATILDI



Habere göre; şu anda 19 yaşındaki Bellingham, Liverpool tarafından yaklaşık 10 yıl önce iki günlük deneme sürecine davet edildi. 11 yaş altı seviyesinde oynayan futbolcu, yetenekleriyle menajerleri sevindirdi.



AİLESİ TAŞINMAK İSTEMEDİ



Kirkby'deki deneme sürecinin hemen ardından oyuncuya Liverpool'a katılması için teklif yapıldı. O dönem Bellingham'ın ailesi uzun görüşmelerin ardından Birmingham'da kalmaya karar verdi. İlerleyen süreçte ise Borussia Dortmund'a katıldı.



BELLINGHAM'IN PERFORMANSI



Liverpool o dönem 10 bin euro karşılığında transfer edebileceği futbolcuyu şimdilerde transfer etmek için astronomik bir ödemek zorunda kalabilir. Bellingham bu sezon toplamda 13 kez forma giydi ve gol üretti. Bellingham geçen sezon 6 gol 13 asistlik performansıyla dikkatleri üstüne çekmişti.





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