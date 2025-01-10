Joshua Zirkzee'nin Manchester United kararı!

Manchester United'ın genç oyuncusu Joshua Zirkzee, ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istemiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Joshua Zirkzee'nin Manchester United kararı!
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10 Ocak 2025 20:06
Manchester United'ın Hollandalı oyuncusu Joshua Zirkzee, ara transfer döneminde takımda kalıp kalmayacağına dair kararını açıkladı.

Sky'ın haberine göre 23 yaşındaki futbolcu ara transfer döneminde Manchester United'tan ayrılmak istemediğini belirtti.

SERIE A'DAN TEKLİFLER GELMİŞTİ

Zirkzee'nin menajerlerinden Serie A'dan gelen kiralık tekliflerini değerlendirmelerini istediği ve kariyerine İtalya'da devam etmeyi düşündüğü bildirilmişti.

PERFORMANSI

Zirkzee, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 27 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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