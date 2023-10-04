Joshua King: ''Amacım hocamın işini zorlaştırmak''

Fenerbahçeli futbolcu Joshua King, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacakları Spartak Trnava karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.
Joshua King, "Bu hafta içerisinde söylemiş olduğunuz gibi kötü bir olay cereyan etti. Ama bu olay maçtan önce olmuştu ve maça konsantrasyonum ile beraber çıkmayı başardım. Ne olursa olsun hayatta, üzücü şeyler olsada biz sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Üzücü hafta geçirdiğini söyleyen King, "Bu tip olayları nispeten unutup maça odaklanmaya çalışıyoruz. Son maçta da aynı şekilde konsantrasyon ile sahadaydım. Yarın da aynı şekilde olacağım. Tabi ki üzücü haftaydı. Hem Murat'ın ailesi için hem benim ailem için üzücü haftaydı. Ama tabiki bizler profesyoneliz ve sahaya odaklanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.
King takım içindeki kaliteden bahsederek, "Yapmış olduğumuz röportajda şunu söylemiştim. Takımımızda gerçekten çok kaliteli oyuncular var ve geçmiş senelere kıyasla çok daha az oynadığım bir dönem oldu süre olarak. Ben sabırlı bir futbolcuyum. Takıma her zaman katkı göstermeye çalışan bir futbolcuyum. Hocam bana bu şansı verdiğinde asist ve gol anlamında takıma yardımcı olmak istiyorum." yorumunu yaptı.
Takıma yardımcı olmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Norveçli oyuncu, "Şu an da sabırla çalışmalarımı sürdürüyorum. Antrenmanlarda en iyi performansı ortaya koymaya çalışıyorum. Geliştirmem gereken noktaları aynı şekilde geliştirmeye devam ediyorum. İsteğim ve amacım takıma en iyi şekilde yardımcı olmak. Benden sahada olmam istendiğinde." ifadelerini kullandı.
Güzel bir maç olacağını kaydeden King, ''Biz şu anda rakiple alakalı görüntüleri izliyoruz. Akşam antrenmandan sonra zannediyorum ki yine rakibi incelemeye devam edeceğiz. Çok fazla bir şey söyleyemem, güzel bir maç olacağını düşünüyorum." dedi.
King takım içindeki rekabet hakkında da yorumda bulunurken, "Açıkçası rekabetin her türlüsü takım için faydalıdır. Zaten bu rekabet olduğu zaman oyuncular performansını en üst seviyeye çıkarmaya çalışırlar. Mental olarak tabiki başlarda benim için zordu. Süre alıp almama konusunda zordu. Süre alıp almama konusunda kafamda soru işaretleri vardı. Ama ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Benim amacım hocamın işini zorlaştırmak kadroyu kurarken. Çünkü ancak bu şekilde kendimi gösterebilirim. Aynı şekilde antrenmanlarda da göstereceğim performans ile beraber kendimi en iyi şekilde göstermek istiyorum. Forma şansı geldiğinde de en iyisini ortaya koymaya çalışan bir futbolcuyum. Şu ana kadar iyi şekilde ilerlediğimizi söyleyebilirim. Takım içinde çok fazla kaliteli oyuncu var. Aynı zamanda kendi pozisyonumda da çok fazla kaliteli oyuncular var. Bizim ana hedefimiz maçları kazanmak. Oynayacağımız her maçtan galibiyetle ayrılmak.'' değerlendirmesinde bulundu.
Tecrübeli golcü sözlerini "Güzel bir rekabet var. Bu rekabet unsuru da oyuncuların kendini geliştirmesi için çok önemli unsur. Her zaman iyi performans ortaya koymalısınız. Çünkü eğer iyi performans ortaya koymazsanız yerinize diğer takım arkadaşlarınız oynayacaktır." şeklinde tamamladı.
Joshua King, "Bu hafta içerisinde söylemiş olduğunuz gibi kötü bir olay cereyan etti. Ama bu olay maçtan önce olmuştu ve maça konsantrasyonum ile beraber çıkmayı başardım. Ne olursa olsun hayatta, üzücü şeyler olsada biz sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Üzücü hafta geçirdiğini söyleyen King, "Bu tip olayları nispeten unutup maça odaklanmaya çalışıyoruz. Son maçta da aynı şekilde konsantrasyon ile sahadaydım. Yarın da aynı şekilde olacağım. Tabi ki üzücü haftaydı. Hem Murat'ın ailesi için hem benim ailem için üzücü haftaydı. Ama tabiki bizler profesyoneliz ve sahaya odaklanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.
King takım içindeki kaliteden bahsederek, "Yapmış olduğumuz röportajda şunu söylemiştim. Takımımızda gerçekten çok kaliteli oyuncular var ve geçmiş senelere kıyasla çok daha az oynadığım bir dönem oldu süre olarak. Ben sabırlı bir futbolcuyum. Takıma her zaman katkı göstermeye çalışan bir futbolcuyum. Hocam bana bu şansı verdiğinde asist ve gol anlamında takıma yardımcı olmak istiyorum." yorumunu yaptı.
Takıma yardımcı olmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Norveçli oyuncu, "Şu an da sabırla çalışmalarımı sürdürüyorum. Antrenmanlarda en iyi performansı ortaya koymaya çalışıyorum. Geliştirmem gereken noktaları aynı şekilde geliştirmeye devam ediyorum. İsteğim ve amacım takıma en iyi şekilde yardımcı olmak. Benden sahada olmam istendiğinde." ifadelerini kullandı.
Güzel bir maç olacağını kaydeden King, ''Biz şu anda rakiple alakalı görüntüleri izliyoruz. Akşam antrenmandan sonra zannediyorum ki yine rakibi incelemeye devam edeceğiz. Çok fazla bir şey söyleyemem, güzel bir maç olacağını düşünüyorum." dedi.
King takım içindeki rekabet hakkında da yorumda bulunurken, "Açıkçası rekabetin her türlüsü takım için faydalıdır. Zaten bu rekabet olduğu zaman oyuncular performansını en üst seviyeye çıkarmaya çalışırlar. Mental olarak tabiki başlarda benim için zordu. Süre alıp almama konusunda zordu. Süre alıp almama konusunda kafamda soru işaretleri vardı. Ama ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Benim amacım hocamın işini zorlaştırmak kadroyu kurarken. Çünkü ancak bu şekilde kendimi gösterebilirim. Aynı şekilde antrenmanlarda da göstereceğim performans ile beraber kendimi en iyi şekilde göstermek istiyorum. Forma şansı geldiğinde de en iyisini ortaya koymaya çalışan bir futbolcuyum. Şu ana kadar iyi şekilde ilerlediğimizi söyleyebilirim. Takım içinde çok fazla kaliteli oyuncu var. Aynı zamanda kendi pozisyonumda da çok fazla kaliteli oyuncular var. Bizim ana hedefimiz maçları kazanmak. Oynayacağımız her maçtan galibiyetle ayrılmak.'' değerlendirmesinde bulundu.
Tecrübeli golcü sözlerini "Güzel bir rekabet var. Bu rekabet unsuru da oyuncuların kendini geliştirmesi için çok önemli unsur. Her zaman iyi performans ortaya koymalısınız. Çünkü eğer iyi performans ortaya koymazsanız yerinize diğer takım arkadaşlarınız oynayacaktır." şeklinde tamamladı.