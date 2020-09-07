Jose Sosa sağlık kontrolünden geçirildi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın sağlık kontrolleri yapıldı.

Haber; AA
Jose Sosa sağlık kontrolünden geçirildi
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07 Eylül 2020 15:09
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde detaylı kan tetkiklerinin yapıldığı belirtildi.

Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Sosa'nın sağlık kontrollerinin, akciğer ile kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

 



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