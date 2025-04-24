Jose Mourinho'ya eskiye dönmek yaramadı

Sezona dörtlü savunmayla başlayan Fenerbahçe'de hem sistem hem oyuncu performansları beklentileri karşılayamamış, Jose Mourinho 3-5-2'ye dönerken takımda da önemli değişiklikler yapmıştı. Ancak tam sistem oturmuş takım havaya girmişken hoca eskiye dönüş yaptı ve Fenerbahçe raydan çıktı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
ESKİYE DÖNMEK YARAMADI
Hocanın sezonun son periyoduna girilmişken hâlâ bir sistem oturtamamış olması eleştiri ateşini körüklerken, forma adaletini kaybetmesi de takımdaki dengeleri bozdu. Oysa Fenerbahçe, 18. haftadaki Hatay maçıyla geçtiği üçlü savunmayla ligde mağlubiyet görmemişti.
DÖRTLÜNÜN FATURASI AĞIR
Üçlü savunmayla çıktığı 11 lig maçında 9 galibiyet alan F.Bahçe, sadece G.Saray ve Samsun beraberliklerinde puan kaybetmişti. Sarı lacivertliler, dörtlü savunmayı tercih ettikleri 19 karşılaşmada ise 14 galibiyet yaşarken, 2 mağlubiyet, 3 beraberlikle 12 puandan oldu. Mourinho'nun taktiksel değişikliği sebebiyle Yusuf, Oğuz ve Kostic gibi formda oyuncular bir anda kendini kulübede bulurken, başta Carlos, Osayi ve Maximin olmak üzere sahaya sürülen oyuncular bekleneni veremedi. Bu durum teknik heyete güveni zedelerken kulübeye çakılı kalan isimler artık mutsuzluklarını gizlemiyor.
ESKİYE DÖNMEK YARAMADI
Hocanın sezonun son periyoduna girilmişken hâlâ bir sistem oturtamamış olması eleştiri ateşini körüklerken, forma adaletini kaybetmesi de takımdaki dengeleri bozdu. Oysa Fenerbahçe, 18. haftadaki Hatay maçıyla geçtiği üçlü savunmayla ligde mağlubiyet görmemişti.
DÖRTLÜNÜN FATURASI AĞIR
Üçlü savunmayla çıktığı 11 lig maçında 9 galibiyet alan F.Bahçe, sadece G.Saray ve Samsun beraberliklerinde puan kaybetmişti. Sarı lacivertliler, dörtlü savunmayı tercih ettikleri 19 karşılaşmada ise 14 galibiyet yaşarken, 2 mağlubiyet, 3 beraberlikle 12 puandan oldu. Mourinho'nun taktiksel değişikliği sebebiyle Yusuf, Oğuz ve Kostic gibi formda oyuncular bir anda kendini kulübede bulurken, başta Carlos, Osayi ve Maximin olmak üzere sahaya sürülen oyuncular bekleneni veremedi. Bu durum teknik heyete güveni zedelerken kulübeye çakılı kalan isimler artık mutsuzluklarını gizlemiyor.