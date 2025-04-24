Jose Mourinho'ya eskiye dönmek yaramadı

Fenerbahçe'de takım istim üzerindeyken Jose Mourinho, üçlüden dörtlüye geri döndü, işler sarpa sardı. Portekizli hocanın forma adaletini de kaybetmesiyle rotadan çıkan takım karaya oturdu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'ya eskiye dönmek yaramadı
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24 Nisan 2025 09:43
Sezona dörtlü savunmayla başlayan Fenerbahçe'de hem sistem hem oyuncu performansları beklentileri karşılayamamış, Jose Mourinho 3-5-2'ye dönerken takımda da önemli değişiklikler yapmıştı. Ancak tam sistem oturmuş takım havaya girmişken hoca eskiye dönüş yaptı ve Fenerbahçe raydan çıktı.

ESKİYE DÖNMEK YARAMADI

Hocanın sezonun son periyoduna girilmişken hâlâ bir sistem oturtamamış olması eleştiri ateşini körüklerken, forma adaletini kaybetmesi de takımdaki dengeleri bozdu. Oysa Fenerbahçe, 18. haftadaki Hatay maçıyla geçtiği üçlü savunmayla ligde mağlubiyet görmemişti.

DÖRTLÜNÜN FATURASI AĞIR

Üçlü savunmayla çıktığı 11 lig maçında 9 galibiyet alan F.Bahçe, sadece G.Saray ve Samsun beraberliklerinde puan kaybetmişti. Sarı lacivertliler, dörtlü savunmayı tercih ettikleri 19 karşılaşmada ise 14 galibiyet yaşarken, 2 mağlubiyet, 3 beraberlikle 12 puandan oldu. Mourinho'nun taktiksel değişikliği sebebiyle Yusuf, Oğuz ve Kostic gibi formda oyuncular bir anda kendini kulübede bulurken, başta Carlos, Osayi ve Maximin olmak üzere sahaya sürülen oyuncular bekleneni veremedi. Bu durum teknik heyete güveni zedelerken kulübeye çakılı kalan isimler artık mutsuzluklarını gizlemiyor. 

 
 

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