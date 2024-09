Jose Mourinho: 'Sıfırdan başlıyoruz!'

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu sahasında Galatasaray'a 3-1'lik skorla kaybeden Fenerbahçe 'de hem teknik direktör Jose Mourinho hem de yönetim eleştiri oklarını üzerine çekmişti.Sarı-Lacivertliler'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, "Bu bir yol kazası. Hocamız Mourinho, gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.Derbi mağlubiyeti sonrası morallerin bir hayli bozulduğu Kanarya'da Portekizli teknik adam, devreye girdi. Avrupa Ligi'nde Perşembe günü Kadıköy'de oynayacakları Union SaintGilloise karşılaşmasını, her açıdan büyük bir fırsat olarak görüyor.Devler Ligi'nde Lille'e elendikleri maç sonrası, "Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık ama bazı büyük takımları yenebilirdik. Avrupa Ligi'nde ise şansımız var. Çünkü orada kendi seviyemizde takımlarla karşılaşacağız" diyen dünyaca ünlü çalıştırıcı, hem bu sözünün arkasında olduğunu sahada göstermek hem de iyi futbolla gelecek bir galibiyetle, taraftarlarından özür dilemeyi amaçlıyor.Sarı-Lacivertliler'e uzun süredir beklediği lig şampiyonluğunu ve Avrupa'da başarıyı getirmek isteyen Mourinho, bir an önce takımdaki kara bulutları dağıtıp, Belçika ekibi karşısında alınacak zaferle de yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor.Jose Mourinho, Galatasaray yenilgisinin ardından morali bir hayli bozulan oyuncularını yeniden ayağa kaldırmak ve onları Union Saint-Gilloise karşılaşmasına motive etmek adına hemen düğmeye bastı. Kariyerinde buna benzer birçok tecrübe yaşayan Mourinho'nun futbolcularına, "Bu maçı düşünerek yaşayamayız. Bir an önce toparlanacağız ve kendimize geleceğiz. Herkes derbiyi unutsun ve perşembe günkü mücadeleye odaklansın" dediği öğrenildi.