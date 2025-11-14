Jose Mourinho pusuda bekliyor

Rafa Silva ile Beşiktaş arasında yaşanan gelişmeler Portekiz'de de yankı buldu.
Rafa'nın eski kulübü ve teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica, pusuda bekliyor.
Kırmızı-beyazlı kulüp, bonservis bedeli ödemeden 32 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmayı hedefliyor.
Rafa, Beşiktaş'la ilişkisini keserse Benfica'dan oyuncuya 1.5 yıllık sözleşme teklifi yapılacak.
