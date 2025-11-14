14 Kasım
Finlandiya-Malta
20:00
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

Jose Mourinho pusuda bekliyor

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, Rafa Silva'nın Beşiktaş ile bağlarını koparmasını bekliyor.

14 Kasım 2025 08:33 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 08:40
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Jose Mourinho pusuda bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Rafa Silva ile Beşiktaş arasında yaşanan gelişmeler Portekiz'de de yankı buldu.

Rafa'nın eski kulübü ve teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica, pusuda bekliyor.

Kırmızı-beyazlı kulüp, bonservis bedeli ödemeden 32 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmayı hedefliyor.

Rafa, Beşiktaş'la ilişkisini keserse Benfica'dan oyuncuya 1.5 yıllık sözleşme teklifi yapılacak. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
