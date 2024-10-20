Jose Mourinho'dan İrfan Can ve Kostic kararı

Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesi son haftayı maç yapmadan geçiren Fenerbahçe bugün Samsunspor'a konuk olacak.
Sarı-lacivertli takım ligin en dişli ekiplerinden olan ve oynadığı futbolla beğeni toplayan Karadeniz ekibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmeye çalışacak.
Samsunspor karşılaşmasıyla başlayacak süreçte Fenerbahçe 22 gün içinde Manchester United, Bodrumspor, Trabzonspor (D), AZ Alkmaar (D) ve Sivasspor maçlarına çıkacak. Bu zorlu sınavlar öncesinde sarı-lacivertlilerin üç puana, özgüvene ve morale ihtiyacı var.
Bunun için de zorlu periyodun başlangıcı olan Samsunspor maçındaki galibiyet kritik önem taşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho ve ekibi oyuncularla sık sık toplantılar yapıyor. Samsunspor'un detaylı analizlerini oyuncularına aktaran Portekizli hoca hem mental hem de taktiksel uyarılarda bulunuyor. Takım kaptanları da her fırsatta maçın önemine vurgu yapıyor.
İRFAN CAN VE KOSTIC SAHADA
Fenerbahçe'de Samsunspor maçıyla birlikte kadroda ciddi değişiklikler bekleniyor. Taktik ağırlıklı son antrenmanlarda bunun denemeleri yapıldı.
Teknik Direktör Jose Mourinho uzun süredir oyunu ikinci bölgede oynatırken, sol kanatta Saint Maximin'de ısrar ediyordu. Samsunspor maçıyla birlikte İrfan Can Kahveci'nin ilk 11'e gireceği öğrenildi. A Milli Takım'ın Karadağ'ı 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan, İzlanda deplasmanında harika bir gol kaydederek tarihi geri dönüşün fitilini ateşleyen İrfan Can'ın bugün 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Ayrıca sol bekte ise Filip Kostic'in yer alacağı aktarıldı. Juventus'tan transfer edilen Sırp oyuncunun top taşıma özellikleri ve ortaları da ofansa katkı sağlayacak.
Oyun olarak sancılı bir süreçten geçen sarı-lacivertliler sonuç almakta birkaç maç dışında sıkıntı yaşamadı. Ancak oyun konusunda ciddi eleştiriler vardı. Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanından hem oyun hem de skor olarak mutlu ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Sarı-lacivertli takım ligin en dişli ekiplerinden olan ve oynadığı futbolla beğeni toplayan Karadeniz ekibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmeye çalışacak.
Samsunspor karşılaşmasıyla başlayacak süreçte Fenerbahçe 22 gün içinde Manchester United, Bodrumspor, Trabzonspor (D), AZ Alkmaar (D) ve Sivasspor maçlarına çıkacak. Bu zorlu sınavlar öncesinde sarı-lacivertlilerin üç puana, özgüvene ve morale ihtiyacı var.
Bunun için de zorlu periyodun başlangıcı olan Samsunspor maçındaki galibiyet kritik önem taşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho ve ekibi oyuncularla sık sık toplantılar yapıyor. Samsunspor'un detaylı analizlerini oyuncularına aktaran Portekizli hoca hem mental hem de taktiksel uyarılarda bulunuyor. Takım kaptanları da her fırsatta maçın önemine vurgu yapıyor.
İRFAN CAN VE KOSTIC SAHADA
Fenerbahçe'de Samsunspor maçıyla birlikte kadroda ciddi değişiklikler bekleniyor. Taktik ağırlıklı son antrenmanlarda bunun denemeleri yapıldı.
Teknik Direktör Jose Mourinho uzun süredir oyunu ikinci bölgede oynatırken, sol kanatta Saint Maximin'de ısrar ediyordu. Samsunspor maçıyla birlikte İrfan Can Kahveci'nin ilk 11'e gireceği öğrenildi. A Milli Takım'ın Karadağ'ı 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan, İzlanda deplasmanında harika bir gol kaydederek tarihi geri dönüşün fitilini ateşleyen İrfan Can'ın bugün 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Ayrıca sol bekte ise Filip Kostic'in yer alacağı aktarıldı. Juventus'tan transfer edilen Sırp oyuncunun top taşıma özellikleri ve ortaları da ofansa katkı sağlayacak.
Oyun olarak sancılı bir süreçten geçen sarı-lacivertliler sonuç almakta birkaç maç dışında sıkıntı yaşamadı. Ancak oyun konusunda ciddi eleştiriler vardı. Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanından hem oyun hem de skor olarak mutlu ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
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MUHTEMEL 11'LER
SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Holse, Bennasser, Ntcham, Muja, Emre, Mouandilmadji
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Dzeko
MUHTEMEL 11'LER
SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Holse, Bennasser, Ntcham, Muja, Emre, Mouandilmadji
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Dzeko