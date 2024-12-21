Jose Mourinho, ameliyat için İstanbul'dan ayrılacak

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, sağlık sorunu nedeniyle ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho, ameliyat için İstanbul'dan ayrılacak
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21 Aralık 2024 11:09
Fenerbahçe'de son haftalarda eleştirilerin hedefinde olan teknik direktör Jose Mourinho, bugün İstanbul'dan ayrılacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Jose Mourinho yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurtdışında ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacak.

TAKIMA 1 HAFTA İZİN VERDİ

Portekizli teknik adam takıma 1 hafta izin verdi. Yabancı futbolcuların bir kısmı İstanbul'dan ayrıldı. Fenerbahçe iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

LİGE İKİ HAFTA ARA

Süper Lig'e hafta sonu oynanacak maçların ardından 2 hafta ara verilecek. Ligin ikinci yarısı 3 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. 

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