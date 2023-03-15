Jorge Sampaoli: 'Taraftar çok baskı yapacak'

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sevilla'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli, zorlu bir deplasmanda mücadele edeceklerini ancak önemli olanın saha içinde yapacakları olacağını söyledi.



Sampaoli, düzenlediği basın toplantısında, "Taraftar baskısının oldukça fazla olacağı bir statta oynayacağız. Bu, rakibin karakteristik özelliklerinden biri. Ama önemli olan sahada yapılanlar. Saha dışı belki ilk 15 dakika etkileyici olabilir ama dakikalar geçtiğinde taraftarınız sizden tarihi değiştirmenizi istediğinden baskı yer değiştirebilir. Ne olursa olsun en önemlisi sahada ne yaptığınızdır." diye konuştu.



Sevilla için her maçın "hayati" olduğunu vurgulayan Sampaoli, İspanya ligi veya UEFA Avrupa Ligi diye bir ayrıma gitmediğini, verimliliğe odaklanmaları gerektiğini ifade etti.



Sahalarında 2-0'lık avantaj elde ettikleri ilk maçta Fenerbahçe'nin ilk yarıda kendilerine oynama imkanı vermediğini ancak ikinci yarıda bu sorunu çözdüklerini söyleyen Arjantinli teknik adam, "Tepki göstermekten önce eyleme geçmeyi öğrenmeliyiz. Takımın sanki bir dine inanır gibi oynamasını sağlamaya çalışıyoruz. Hatalar olur, bunu kabul edip düzeltmek gerekir. İlk maçtaki sonucun size tur attıracağını düşünürseniz bu yanıltıcı olur. Çok açık olan bir şey var ki o da şut çekmemiz gerektiğidir. Aksi takdirde çok zorlanırız." ifadelerini kullandı.





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