Jorge Jesus'un kılavuzu Almeria maçı

Jorge Jesus, önceki akşam oynanan Sevilla-Almeria maçını yardımcılarıyla birlikte izledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; DHA
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Jorge Jesus'un kılavuzu Almeria maçı
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14 Mart 2023 14:27
Fenerbahçe'de teknik direktörü Jorge Jesus, önceki akşam oynanan Sevilla-Almeria mücadelesini yardımcılarıyla birlikte seyretti.

Teknik ekibin, rövanş için bu mücadeleden birçok not çıkardığı öğrenildi.

Özellikle Sevilla'nın uzun bir aradan sonra savunmada iki orijinal stoper Nianzou ve Bade ile sahaya çıkması en büyük değişiklik oldu. Almeria'nın kanatlarda rakibini fazlasıyla zorlaması dikkat çekiciydi. Bu karşılaşma, rövanş için Jesus'un en önemli kılavuzlarından biri olacak gibi görünüyor. 

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