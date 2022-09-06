Jorge Jesus'un eli güçleniyor

Halihazırda 11 resmi maça çıkan ve bilhassa hücumda attığı 25 golle dikkat çeken sarı-lacivertliler böylece daha da güçlenecek. Teknik direktör Jorge Jesus kafasındaki ideal takıma kavuşacak.Portekizli çalıştırıcının savunma hattına Serdar Aziz'i eklemesi bekleniyor.Sezonun ilk maçında Dinamo Kiev'e karşı 45 dakika oynayıp sakatlanan Serdar, buna karşın Jesus'un güvendiği isimlerin başında geliyor. Ayrıca Süper Lig'de 3 Türk oyuncu oynatma kuralında da teknik heyetin elini güçlendiriyor.Hücumda da yeni transfer Michy Batshuayi'den beklentiler yüksek. Jorge Jesus'un isteğiyle transfer edilen Belçikalı forvetin sistemin en önemli parçalarından biri olması planlanıyor.Bitiricilikten ziyade yıldız ismin ön alan presi, güçlü fiziği ve hareketli tarzının katkı sağlayacağına inanılıyor. Öte yandan Jorge Jesus da Süper Lig'de 5 haftayı geride bıraktı.Deneyimli hoca ligi ve rakipleri daha iyi tanıyor.