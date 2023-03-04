Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Teknik patron Jesus, oyuncularından Kayseri maçına presla başlamalarını isterken erken gelen golle oyunun kontrolünü ele almaları gerektiğini de söyledi.Fenerbahçe, antrenman sonrasında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla maçın oynanacağı Kayseri'ye hareket etti.