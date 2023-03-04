Jorge Jesus'tan pres emri

Kayserispor maçı öncesi Fenerbahçe'de teknik patron Jorge Jesus, oyuncularından maça presle başlamalarını isterken erken gelen golle oyunun kontrolünü ele almaları gerektiğini de söyledi.

, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'tan pres emri
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04 Mart 2023 13:04
Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Teknik patron Jesus, oyuncularından Kayseri maçına presla başlamalarını isterken erken gelen golle oyunun kontrolünü ele almaları gerektiğini de söyledi.

Fenerbahçe, antrenman sonrasında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla maçın oynanacağı Kayseri'ye hareket etti. 

 
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