Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe'de santrfor transferinin ne zaman gerçekleştirileceği merak konusu olurken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'tan flaş bir açıklama geldi.
JESUS FORVET İÇİN NET BİR AÇIKLAMA YAPTI
Slovacko ile oynanacak olan Avrupa maçı öncesinde basın toplantısında soruları yanıtlayan Jesus, 'Taremi, Plea, Sörloth, Dembele gibi isimler gündemde. Santrfor transferi ne zaman gerçekleşecek?' şeklinde gelen soruya şu yanıtı verdi:
"Sizin de söylediğiniz gibi Dinamo Kiev maçında 3-4 net pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. O maçı geride bırakmalıyız. İki maçta da iyi oynadık. İsmail'in gördüğü karta kadar her şey iyiydi. Bizim zaten yaptığımız bir transfer var. Joao Pedro transferini yaptık. Ayrıca kadromuzda bulunan Rossi, King, Berisha ve Serdar'a güveniyoruz. Antrenmanlarla daha da gelişecekler. Şu anda iyi bir kadromuz var. Transferde uğraştığımız konu bir kaleci daha almak."
JESUS FORVET İÇİN NET BİR AÇIKLAMA YAPTI
Slovacko ile oynanacak olan Avrupa maçı öncesinde basın toplantısında soruları yanıtlayan Jesus, 'Taremi, Plea, Sörloth, Dembele gibi isimler gündemde. Santrfor transferi ne zaman gerçekleşecek?' şeklinde gelen soruya şu yanıtı verdi:
"Sizin de söylediğiniz gibi Dinamo Kiev maçında 3-4 net pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. O maçı geride bırakmalıyız. İki maçta da iyi oynadık. İsmail'in gördüğü karta kadar her şey iyiydi. Bizim zaten yaptığımız bir transfer var. Joao Pedro transferini yaptık. Ayrıca kadromuzda bulunan Rossi, King, Berisha ve Serdar'a güveniyoruz. Antrenmanlarla daha da gelişecekler. Şu anda iyi bir kadromuz var. Transferde uğraştığımız konu bir kaleci daha almak."
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