JESUS FORVET İÇİN NET BİR AÇIKLAMA YAPTI

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe'de santrfor transferinin ne zaman gerçekleştirileceği merak konusu olurken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'tan flaş bir açıklama geldi.Slovacko ile oynanacak olan Avrupa maçı öncesinde basın toplantısında soruları yanıtlayan Jesus, 'Taremi, Plea, Sörloth, Dembele gibi isimler gündemde. Santrfor transferi ne zaman gerçekleşecek?' şeklinde gelen soruya şu yanıtı verdi:"Sizin de söylediğiniz gibi Dinamo Kiev maçında 3-4 net pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. O maçı geride bırakmalıyız. İki maçta da iyi oynadık. İsmail'in gördüğü karta kadar her şey iyiydi.."