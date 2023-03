Jorge Jesus'tan 2 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 2 değişiklikle takımını sahaya sürdü.



Deneyimli teknik adam, RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki karşılaşmada, geçen hafta Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yendikleri maçta forma verdiği Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Miguel Crespo ve Arda Güler'i ilk 11'de görevlendirdi.



Fenerbahçe, Kayserispor karşısına Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln Henrique, Arao, Crespo, Arda Güler, Rossi, King, Valencia 11'yle çıktı.



Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Pedro, Osayi-Samuel, Oosterwolde, Zajc, İsmail Yüksek ve Emre Mor ise yedek bekledi.





