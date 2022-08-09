Jorge Jesus: 'İyi yoldayız'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Hangi Kredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Maçı değerlendiren Jorge Jesus "İstediğimiz sonucu alamasak da izleyenler için iyi bir maçtı. 3 gol attık ama maalesef 3 gol yedik. Biri penaltıdan olmak üzere duran toplardan 3 gol yedik. Normalde takımımız defansif duran toplarda iyi ama bugün istediğimizi yapamadık. Rakibin de hakkını vermek lazım. Kornerlere iyi çalışmışlar." dedi.



Jorge Jesus ayrıca "Maça iyi başladık ama rakibimiz maçı zorlaştırdı. İstediğimizi yapamadık. Fenerbahçe kötü sonuçlar alsa da her zaman şampiyonluğa inanır. Bugün 2 puan kaybettik ama önümüze bakacağız ve her zaman inanmaya devam edeceğiz. Taze kanlar sürmek istedik sahaya ama Avrupa maçındaki bazı yorgunluklar bazı futbolculara yansıdı. Futbolda bunlar var." açıklamasını yaptı.



Deneyimli teknik adam son olarak, "Takım şu anda istediğim seviyede değil ama hiçbir hoca takımını ilk haftada istediği seviyede görmez. Ama iyi bir yoldayız. Sahada iyi şeyler yaptık. Sonradan girenler kalitemizi arttırdı bu da çok önemliydi ama istediğimiz sonucu alamadık. Kazanamadık ama sonuna kadar savaştık. Perşembe Avrupa'da bir maçımız var. Bugünü unutup perşembeye odaklanacağız" diye konuştu.





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