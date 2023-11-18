Washington Wizards guardı Jordan Poole, Wizards başantrenörü Wes Unseld Jr.'ı görmezden gelmiş gibi göründüğü meşhur mola anından bahsetti.



Poole'un sosyal medyada halihazırda viral hale gelmiş pek çok videosu olsa da, en dikkat çekenlerinden biri, bir mola sırasında koç Unseld Jr.'ı görmezden geldiği, oynanacak seti kaçırdığı ve mola bittikten sonra personelden hangi setin oynanacağını sorduğu video olmuştu.



O ana yönelik birçok kişiden gelen eleştiriler sonrası, 24 yaşındaki oyuncu aslen yaşananları şu şekilde anlattı:



"Biri tribünün ortasından nasıl bu yorumu yapabilir? Benim farklı bir şekilde yapabileceğim bir şey yoktu. Bazen oturuyorum, bazen oturmuyorum. Koçlar ne yapacaklarını çözmek için erkenden toplanırlar. Üstelik çok da uzun bir zamanınız oluyor, iki dakikalık bir moladan bahsediyoruz. Ama koçlar 35 saniye falan konuşuyor.



Oynayacağımız seti görmüştüm fakat emin olmak için bir kez daha sormuştum. Takım arkadaşlarımla iletişim kurmaya hep devam ederim. Dürüst olmak gerekirse o çok normal bir molaydı, farklı olan bir şey yoktu."



Washington'da 1 numaralı hücum opsiyonu olarak sezona oldukça zorlu bir başlangıç yapan Poole, an itiabriyle 15,5 sayı, 3,7 asist ve 2,5 ribaund ortalamalarına sahip.



