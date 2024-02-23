Washington Wizards guardı Jordan Poole'un, Wizards tarafından benche alındıktan sonra mutsuz olduğu gözlemlendi.



Poole'un Washington'daki ilk sezon sıkıntıları, Wizards'ın Denver Nuggets'a 110-130 mağlup olduğu karşılaşmada ilk 5'ten çıkarılmasıyla devam etti.



Karardan memnun görünmeyen Poole, maçın ardından medyaya şu açıklamaları yaptı:



"Eğer durumla ilgili herhangi bir sağduyunuz varsa, nasıl hissettiğimi biliyorsunuzdur. Ama ben her şeye rağmen takıma yardım etmek için elimden geleni yapacağım. Yani eğer bu beni forma sokmanın başka bir yoluysa sanırım yapmamız gereken de bu. Kontrol edebildiklerime odaklanacağım sadece."



Benchten gelip 30 dakika forma giyen ve 4/17 şut isabetiyle 18 sayı atan Poole, Wizards'ın çaylak oyuncusu Bilal Coulibaly'ye Tyus Jones'un yanında ilk beş rolü verildiği için benche alınmıştı.



Coulibaly de hücumda hayal kırıklığı yaratan bir performans sergilemiş, maç boyunca sadece 4 sayı bulmuş ancak savunmada etkili bir rol oynamıştı.



Poole, bu sezon %39,6 saha içi yüzdesi ile 15,7 sayı ortalamasıyla oynuyor.





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