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Jordan: "Lakers'a katılma fırsatını pas geçmek zordu!"

Los Angeles Lakers'ın yeni pivotu DeAndre Jordan, Lakers'a katılma fırsatını "pas geçmenin zor" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın yeni pivotu DeAndre Jordan, Lakers'a katılma fırsatını "pas geçmenin zor" olduğunu söyledi.

Lakers'ın medya gününde konuşan Jordan, geçtiğimiz yaz ekibe katılmayı kabul ederek, uzun süre LA Clippers forması giydikten sonra Los Angeles'a geri dönmesi hakkında şöyle konuştu:

"Kariyerinizde yaş aldıkça, her şeyi farklı düşünmeye başlıyorsunuz ve açıkçası kendinizden daha büyük bir şey olan şampiyonluk için rekabet edebilmek istiyorsunuz.

Böyle bir kadroyla, özellikle ikinci yuvam olarak gördüğüm Los Angeles'a geri dönme fırsatını pas geçmek zordu.

Kariyerimin ilk 10 yılında buradaydım ve pek çok harika anı yaşadım. Şimdi ise özellikle böyle bir grubun olduğu bir takım için buraya geri dönebilmek, harika bir şey."


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