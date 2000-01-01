Jordan: "Isiah'yı Dream Team'e almayan, ben değildim"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas'ın 1992'de Dream Team'e alınmamasından sorumlu olan kişi olmadığını söyledi.



Jordan, 1992 Barselona Olimpiyatları'nda mücadele eden Dream Team ekibine Thomas'ın alınmamasından sorumlu olan kişi olmakla suçlanıyordu. "The Last Dance" belgeselinin beşinci bölümünde Jordan, Thomas'ın alınmaması konusunda herhangi bir rolü olduğunu inkar etti ve eski seçim komitesi başkanı Rod Thorn ile etkileşiminin kapsamını detaylandırdı:



Jordan durumu şöyle açıkladı:



"Olimpiyatlardan önce Rod Thorn beni aradı ve 'Dream Team'de olmanı çok isteriz' dedi. Ben de 'Başka kimler var?' diye sordum.



"'Bu ne demek?' dedi, Ben de 'Kim oynuyor?' dedim. 'Yani, hakkında konuştuğun ve aklında olan adam oynamayacak.' dedi. (Thomas'ı) sorduğum iması vardı, fakat adını asla oraya atmamıştım.



"Faturayı bana kesmek istiyorsanız, kesin. Sıkıntı yok. Ama istemeyen ben değildim."



"ISIAH TAKIMDA FARK YARATIR MIYDI, EVET.."



O zamanlar, Thomas ve Jordan'ın sorunlu ilişkisi, playofflardaki süregelen savaşları boyunca ateşli bir rekabet kurdukları için, herkes tarafından biliniyordu. Jordan, Thomas'ın adını söylemese de, Pistons guardının All-Star yüklü kadroya dahil edilmesi durumunda, kimyanın büyük zarar göreceğini rahatça itiraf etmişti:



"Dream Team, çevreye ve takım içi arkadaşlığa dayanarak, en uyumlu takımdı. Isiah bu takımda farklı bir hissiyat yaratır mıydı? Evet."



Thomas, önceki bölümlerde anlatıldığı gibi, takıma alınmama konusunda rahatsız olduğunu tekrar belirtmişti:



"Bu sürece ne olduğunu bilmiyorum. Kriterlere uyuyordum, ama seçilmedim."



Ancak Jordan, belgeselde belirtildiği gibi, Thomas'la sorunları olan tek kişi değildi. Dream Team'in diğer iki lideri Larry Bird ve Magic Johnson da Thomas'la sorun yaşayan iki oyuncuydular.



