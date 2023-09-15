Charlotte Hornets pivotu Kai Jones, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve efsanevi oyuncu Shaquille O'Neal'ı bire bir maçlarda rahatlıkla yenebileceğini iddia etti.



Hornets pivotu yakın zamanda Twitter'da basketbolun bazı efsanelerine karşı galip gelebileceğini belirttiği bir dizi tweet paylaştı.



LeBron'u bire bir karşılaşmada yenip yenemeyeceği sorulduğunda Jones tereddüt etmedi ve Lakers süperstarını "%100" yenebileceğini iddia etti.



Ayrıca kendisine O'Neal'i en iyi döneminde yenip yenemeyeceği sorulduğunda, 22 yaşındaki oyuncu aynı şekilde kendisini de kolayca yenebileceğini söyledi.



Daha önce bir taraftar kendisine takım arkadaşları LaMelo Ball ve Brandon Miller'ın kendisinden daha iyi olduğunu kabul edip etmeyeceğini sorduğunda, Jones buna şiddetle karşı çıkmıştı.



Jones, 2022-23 normal sezonunda Charlotte'la oynadığı 46 maçta 3,4 sayı, 2,7 ribaund ve 0,7 blok ortalamaları yakalamıştı.



