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Johnson: "Boston, Walker'ın formasını emekli etmeli"

Eski NBA veteranı Joe Johnson, Boston Celtics'in, eski yıldızı Antoine Walker'ın formasını emekli etmesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA veteranı Joe Johnson, Boston Celtics'in, eski yıldızı Antoine Walker'ın formasını emekli etmesi gerektiğini söyledi.

Celtics ile yedi buçuk sezon oynayan Walker, o dönemde takımın ana yıldızlarından biriydi ve ekiple bir şampiyonluk kazanmasa da, üç kez All-Star seçilmişti. Walker, NBA kariyerindeki tek yüzüğünü 2006'da Miami Heat ile kazanmış olsa da, en çok Celtics ile oynadığı dönemle akıllara kazınmış durumda.

Johnson, NR Hour Podcast'e konuk oldu ve Walker'ın formasının Boston'da emekliye ayrılması gerektiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda, yanıtı şu şekildeydi:

"Bence edilmeli. Bana kalırsa o dönemde Antoine farklı bir oyuncuydu. 2.06 veya 2.08 boyundaydı ama aslında bir point guard ya da point forvet gibiydi. Saha görüşü harikaydı, şutu vardı ve oyun kurabiliyordu. Bu, genelde bugünlerde üçlük atamayan uzunların olduğu bir oyuncu türü. Normalde böyleyseniz, bir alley-oop tehdidi olmanız gerekir ama Antoine aslen o pası veren adam olurdu. Ligin ilk point forvetlerinden biriydi."

Walker, geçtiğimiz Eylül ayında Brandon "Scoop B" Robinson'a verdiği demeçte, Celtics'te formasının emekliye ayrılmamasının sebebinin, Basketbol Operasyonları Başkanı Danny Ainge ile geçmişte yaşadığı olumsuzluklar olduğunu öne sürmüştü.


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