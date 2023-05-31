Joey Veerman'a kulüpten yasak geldi

Adı son dönemlerde sık sık Beşiktaş'la anılan 24 yaşındaki Hollandalı orta sahaya kulübü PSV'den yasak geldi. Çok fazla basınla konuştuğunu düşünen Hollanda ekibi oyuncuya yeter artık dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Joey Veerman'a kulüpten yasak geldi
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31 Mayıs 2023 10:35
Hollandalı orta saha Joey Veerman'ın adı bir kez daha siyah-beyazlılarla anılıyor. Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki yıldız oyuncu Veerman, bir süre önce, "PSV'den sonra atmak istediğim adım bu değil" diyerek Süper Lig'de forma giymeye sıcak bakmadığını ifade etmişti.

Bu arada PSV yönetimi sürpriz bir karar aldı ve son dönemde çok fazla röportaj veren Veerman'a, "Çok fazla açıklama yapma, yeter artık" uyarısında bulundu.

BU SEZON TAM 50 MAÇTA GÖREV ALDI

PSV'yle kariyer sezonunu geçiren 24 yaşındaki Joey Veerman bu sezon 50 karşılaşmaya çıktı ve bu karşılaşmalarda 9 gol 14 asistlik katkı sağladı.

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