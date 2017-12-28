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Joaquin, 2020'ye kadar Real Betis'te

Uzun yıllar İspanya La Liga ekibi Real Betis forması giyen 36 yaşındaki İspanyol futbolcu Joaquin, sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

Kaynak: AA
Joaquin, 2020'ye kadar Real Betis'te
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28 Aralık 2017 17:30
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Betis, kaptanı Joaquin Sanchez'in sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

Real Betis Kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcuyla 2020 yılına kadar sözleşme yenilendiği bildirildi.

16 yaşındayken yeşil-beyazlı kulübün akademisine gelen kanat oyuncusu, Real Betis formasıyla 335 maça çıktı. Kulübün simge isimlerinden biri olan Joaquin, Real Betis'in yanı sıra bir dönem Valencia, Malaga ve Fiorentina formaları da giydi.

Joaquin, bu sezon Real Betis adına 18 maça çıkıp 3 gole imza attı.



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