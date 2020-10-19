Joao Pereira: 'Gelecek maçlarda daha iyi olmalıyız!'

Ligde 100. maçına çıkan ve 'dalya' diyen Trabzonspor'un kaptanı Joao Pereira, takım adına özeleştiride bulundu.



Tecrübeli sağ bek, "Rekabetçi olmak ve giydiğimiz forma ile önemli bir şey hedeflemek istiyorsak, sonraki maçlarda sahada çok daha iyi olmamız gerekecek" dedi.



Pereira, Trabzonspor'da 100. maçını oynadığı için ise gurur duyduğunu ancak galibiyetle taçlandıramamasına üzüldüğünü belirtti.



